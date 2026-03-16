Prof ucciso mentre lavora come autista per arrivare a fine mese fermato poliziotto | il caso scuote l'Argentina

In Argentina, Cristian Eduardo Pereyra, un professore di 39 anni, è stato ucciso mentre svolgeva il ruolo di autista, attività che svolgeva per integrare il reddito. Il caso ha suscitato scalpore nel paese, soprattutto dopo la notizia che un poliziotto è stato fermato in relazione all’omicidio. Pereyra lavorava 20 ore settimanali e riceveva circa 600 euro al mese.

In Argentina un professore di 39 anni, Cristian Eduardo Pereyra, è stato ucciso mentre lavorava come autista per integrare lo stipendio (nel Paese un docente che lavora 20 ore settimanali percepisce circa 600 euro). Arrestato l'ultimo cliente, un poliziotto di 23 anni. Il movente sarebbe di natura economica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Autista aggredito mentre lavora: pugno e fuga all’autostazioneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un’aggressione ai danni di un autista di Air Campania. Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziottoÈ stato fermato Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri. Contenuti e approfondimenti su Prof ucciso Discussioni sull' argomento Omicidio Varani, dieci anni dalla morte. Il prof: La bellezza di Luca pieno di voglia di vivere. Era affamato d’amore; Vo' rinasce con i vini della solidarietà, testimonial il prof. Crisanti; Mercedes invade corsia opposta e centra l'auto del prof di informatica: Samuel morto a 29 anni; Le serie tv più belle da vedere su Netflix questo mese. Prof ucciso mentre lavora come autista per arrivare a fine mese, fermato poliziotto: il caso scuote l’ArgentinaIn Argentina un professore di 39 anni, Cristian Eduardo Pereyra, è stato ucciso mentre lavorava come autista per integrare lo stipendio (nel Paese un ... fanpage.it Vignola ricorda il professore ucciso dalla mafia nel 1982. L’ex presidente del Senato ed ex procuratore martedì sarà poi al teatro Cantelli - facebook.com facebook #lariachetira Il prof. Pejman Abdolmohammadi sulla situazione in Iran ed in Medio Oriente: "Iraniani hanno chiesto intervento USA. Regime ha ucciso 40mila persone in due giorni" x.com