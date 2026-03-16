Nel match di Primavera 1, il Milan Primavera di Giovanni Renna affronta il Bologna in un incontro che si conclude con un pareggio 1-1. Dopo aver subito un gol di Domnitei, il Milan reagisce e trova il pareggio che permette di portare a casa un punto. La partita si gioca con ritmo e intensità, evidenziando le capacità delle due squadre sul campo.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo. Nel pomeriggio di ieri, presso lo stadio Piola di Novara i rossoneri si sono scontrati con il Bologna nel match valido per la 30esima giornata di Primavera 1. Il Diavolo, nonostante le numerose assenze, è riuscito comunque a guadagnare 1 punto molto importanti: 1-1 contro i rossoblù, in gol Domni?ei dopo appena 30 secondi. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Finisce 1-1 tra Milan e Bologna allo Stadio Piola di Novara, nella 30ª giornata del campionato di Primavera 1. Una partita che si era aperta con il gol rossonero di Domni?ei dopo 31" di gioco, e che aveva posto buoni presupposti fin da subito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Bologna 1-1: Domnitei fulmineo, ma non basta

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