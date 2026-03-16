Primarie a Viareggio Il campo largo ha scelto Maineri è la candidata

Il campo largo a Viareggio ha annunciato la candidatura ufficiale per le prossime elezioni amministrative. Dopo le consultazioni, è stata scelta Federica Maineri come rappresentante del centrosinistra per le elezioni del 24-25 maggio. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e la candidata sarà protagonista della campagna elettorale nei prossimi mesi.

Sarà Federica Maineri a rappresentare il centrosinistra alle elezioni amministrative di Viareggio del 24-25 maggio. La candidata del Pd ha vinto le primarie del Campo largo, caratterizzate da un’affluenza record, ovvero quasi tremila votanti (2.851 per l’esattezza). Federica Maineri ha ottenuto 1.150 voti, alle sue spalle si sono piazzati Stefano Baccelli (Spazio progressista) 962 voti e Antonella Serafini (Sinistra Italiana) 737 voti. Felice, ovviamente, per questo successo, ma Federica Maineri ha già il cuore e la mente alla sfida più importante: le amministrative di maggio dove lei sarà la candidata di tutto il centrosinistra. "Se mi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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