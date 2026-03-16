Prima volta seduto in sala vero Ted? la battuta più esilarante degli Oscar 2026 è contro il patron di Netflix

Durante gli Oscar 2026, un commento ha fatto sorridere il pubblico: qualcuno ha chiesto a Ted, il patron di Netflix, se fosse la sua prima volta in sala. La battuta ha riscosso grande successo tra gli spettatori e ha accompagnato la serata in cui il premio principale è andato a un protagonista di nome P. La cerimonia si è svolta con momenti di humor e riconoscimenti.

“Prima volta seduto in sala, vero Ted?”. È la battuta più esilarante della Notte degli Oscar 2026 che ha visto trionfare P.T. Anderson e il suo film Una battaglia dopo l’altra. Ed è il conduttore Conan O’Brien a dirla nel suo classico monologo di apertura. Tra l’ennesimo tormentone su Timothée Chalamet (“La sicurezza è molto rigida stasera. C’è il timore di attacchi da parte delle comunità del balletto e dell’opera. Sono solo arrabbiati perché hai escluso il jazz”) e una rocambolesca introduzione travestito da Amy Madigan in Weapons (miglior attrice non protagonista), O’Brien ha coinvolto direttamente la rara presenza fisica di Ted Sarandos, il patron di Netflix. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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