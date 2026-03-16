Prima categoria Unione Poliziana ko E’ retrocessione

Nel Girone E di Prima Categoria, l’Unione Poliziana conclude la stagione con una sconfitta e si assicura matematicamente la retrocessione, dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Atletico Levane Leona. La partita si è disputata con cinque giornate d’anticipo, lasciando i biancorossi con sedici punti di ritardo dallo Stia, rendendo impossibile mantenere la categoria.

Nel Girone E si chiude nel peggiore dei modi, con cinque giornate d’anticipo, l’avventura in Prima Categoria dell’ Unione Poliziana: la squadra biancorossa non va oltre l’1-1 contro l’Atletico Levane Leona e, con sedici punti di ritardo dallo Stia, è matematicamente retrocessa. Sconfitta anche per il Bettolle, che cede 1-0 al Lucignano e sprofonda in terzultima posizione, e per la Chiantigiana, battuta con lo stesso risultato dall’Ideal Club Incisa. Vittoria fondamentale, invece, per il Torrita, che batte 2-1 lo Stia grazie alle reti di Cacioli e Veliz Coccolo e torna ad agganciare la zona play off, anche se per ora non potrebbe disputare gli spareggi a causa della regola della ’forbice’ e ha quindi la necessità di recuperare almeno tre punti alla seconda in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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