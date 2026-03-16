prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a una cifra specifica, aggiornata quotidianamente e importante per chi monitora i costi energetici. Questo valore viene pubblicato ogni giorno e serve a chi deve pianificare le proprie spese, sia a livello domestico che aziendale. La variazione di prezzo riflette le fluttuazioni del mercato e influenza direttamente le bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 MARZO 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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