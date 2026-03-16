Prenestina scontro tra due tram | 10 passeggeri feriti Aperta inchiesta

Due tram si sono scontrati questa mattina in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale, che hanno soccorso dieci passeggeri feriti. Le persone coinvolte sono state assistite e trasportate in ambulanza. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

Le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata, in seguito a un tamponamento tra due tram avvenuto, poco prima delle 8. Gi agenti hanno messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria, dando ausilio alle operazioni di soccorso per dieci passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave, per i quali è stato richiesto l'intervento del personale sanitario. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dei fatti. Rafforzati i servizi di viabilità nella zona, che al momento risulta essere regolare Tempo Scooter. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prenestina, scontro tra due tram: 10 passeggeri feriti. Aperta inchiesta Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti alcuni passeggeri, 10 portati in ospedale Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a... Aggiornamenti e notizie su Prenestina scontro tra due tram 10... Temi più discussi: Motociclista si scontra con due auto al Prenestino a Roma: morto un uomo, due feriti; Villaggio Prenestino, si scontra con due auto: morto motociclista di 52 anni; Incidente su via Prenestina: tram bloccato dopo scontro con un'auto. Niente feriti, ma disagi per i passeggeri; Incidente sulla Pontina, tir invade corsia opposta e si schianta contro un'auto: 2 morti nel violento scontro. Scontro tra due tram in via Prenestina: diversi passeggeri feriti, sede tranviaria chiusaDue tram si sono tamponati questa mattina poco prima delle 8:00 in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, al momento sembrerebbe in modo non ... radiocolonna.it Tamponamento tra due tram a Roma in via PrenestinaL’incidente è avvenuto stamattina all’altezza di via Erasmo Gattamelata; alcuni passeggeri feriti lievemente Questa mattina, poco prima delle ore 8, due tram sono entrati in collisione in via Prenesti ... liberoreporter.it #Roma Tamponamento tra 2 tram su via Prenestina. 10 feriti sono stati portati in ospedale, nessuno sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Erasmo Gattamelata, sono in corso accertamenti per capire la dinamica. Sul posto la p - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina. Feriti tra i passeggeri x.com