Una delle zie più spaventose del cinema ha ricevuto un premio. La cerimonia di premiazione ha visto una delle nomination più rapide, con un intervallo breve tra le candidature e la vittoria. La vittoria dell’Oscar a Amy Madigan rappresenta un record per questa particolare sequenza di eventi.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Non è l’interruzione più lunga tra una nomination e l’altra, risultata poi in una vittoria, ma quella dell’Oscar a Amy Madigan è comunque un record. 40 anni dalla candidatura nel 1986 per Due volte nella vita, ecco il premio come migliore attrice non protagonista per Weapons. Le preghiere dei fan della zia Gladys sono state dunque esaudite, la terrificante fattucchiera capace di trasformare le persone in armi, già nella storia del costume, conquista così un posto definitivo nella storia del cinema. All’età di 75 anni, Amy Madigan è anche – facendo un po’ di conti – il settimo attore a vincere un Oscar per un film horror, evento più che mai raro nella storia degli Academy Awards. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Premiata una delle zie più terrificanti del cinema

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