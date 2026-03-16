Preghiera della sera 16 Marzo 2026 | Riconciliami con Te

Questa sera si conclude la giornata con una preghiera che chiede il perdono divino e la protezione della mano potente di Dio. La richiesta è rivolta a ricevere una carezza di perdono e una custodia che protegga da ogni fragilità, affinché il riposo notturno sia accompagnato da pace e serenità. La preghiera è stata condivisa il 16 marzo 2026.

Concludiamo la giornata con la preghiera della sera, chiedendo la carezza del Suo perdono e la Sua mano potente a custodia di ogni nostra fragilità, per un riposo ricolmo di pace. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 16 Marzo 2026: “Riconciliami con Te” Articoli correlati Preghiera della sera, 4 Marzo 2026: “Voglio essere una sola cosa con Te”Concludiamo il mercoledì affidando ogni fatica al Signore: una preghiera della sera speciale per ritrovare la pace e addormentarsi sotto il Suo... Leggi anche: Preghiera della sera, 9 Marzo 2026: “Aiutami a crescere in Te” Aggiornamenti e notizie su Preghiera della Discussioni sull' argomento Donne che portano insieme i fardelli: a Sanzeno la preghiera ecumenica che unisce solidarietà e speranza; Arianna Cuccato morta a 16 anni in un incidente, il paese abbraccia i genitori: preghiere nelle messe; Giornata di preghiera per la pace: venerdì sera la preghiera in Cattedrale; Nella Domenica delle Palme. Torna la Passione vivente: per la prima volta sarà itinerante. Preghiera per la pace: Biella, stasera in cattedrale messa e venerazione della Croce presiedute da mons. FarinellaIn occasione della Giornata di preghiera e digiuno promossa dalla Conferenza episcopale italiana per oggi, venerdì 13 marzo, questa sera alle 18.15 nella cattedrale di Santo Stefano, a Biella, il vesc ... agensir.it A Cassano Magnago un momento di preghiera al Bosco del Ricordo per le vittime della pandemia - facebook.com facebook