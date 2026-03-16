Il 16 marzo 2026, si tiene una preghiera del mattino che invita a svelare i pensieri più profondi. La cerimonia si svolge all'inizio del lunedì, incentrata sulla presenza dello Spirito Santo. Le persone si riuniscono per invocare questa presenza tramite preghiere, cercando di accogliere la settimana con rinnovata energia e chiarezza interiore.

Inizia il Lunedì nel segno dello Spirito Santo. Invoca la Sua presenza con la preghiera del mattino: un soffio divino per accogliere la settimana con una nuova forza interiore e la luce nel cuore. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 16 Marzo 2026: “Svela i miei pensieri più profondi”

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