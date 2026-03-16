Powervolley che peccato Verona trionfa ai vantaggi

Nella seconda partita dei playoff scudetto, Verona ha battuto Milano al quinto set dopo una lunga rimonta. La sfida si è conclusa con la vittoria di Verona ai vantaggi, lasciando i tifosi di entrambe le squadre senza parole. La gara ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo fino alla fine.

Ci vogliono cinque set per decretare la vincente di gara-2 dei playoff scudetto: alla fine, in rimonta, è la Rana Verona a sconfiggere forse una delle miglior versioni stagionali di Milano. Nei precedenti incontri, in regular e Coppa, mai il club era andato così vicino alla vittoria. Coach Piazza, vista l’assenza di Francesco Recine (presente al palazzetto per sostenere i compagni), non cambia nulla rispetto a una settimana fa. È un’altra Milano quella che scende in campo sospinta dal pubblico di casa. A differenza di gara-1, si vede grinta e una maggiore qualità di gioco con Reggers più “libero“ di far male. Il primo set si gioca sul filo del rasoio, tanto che si arriva ai vantaggi con una set ball a testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Powervolley, che peccato. Verona trionfa ai vantaggi Articoli correlati Leggi anche: La Powervolley si sbriciola a Verona. Milano, i playoff cominciano in salita Un "arco" 3d contro i tumori polmonari, Poletti: "Un'innovazione assoluta che porterà vantaggi ai pazienti"Un nuovo "gioiello" tecnologico entra nelle sale operatorie dell’Ospedale di Forlì per potenziare la lotta ai tumori polmonari, grazie a una... Aggiornamenti e notizie su Powervolley che peccato Verona trionfa... Powervolley, che peccato. Verona trionfa ai vantaggiCi vogliono cinque set per decretare la vincente di gara-2 dei playoff scudetto: alla fine, in rimonta, è la Rana Verona a sconfiggere forse una delle miglior versioni stagionali di Milano. Nei preced ... ilgiorno.it La Powervolley si sbriciola a Verona. Milano, i playoff cominciano in salitaGara 1 dei quarti: il sestetto di Piazza (in emergenza) si arrende alla corazzata scaligera. Ora testa alla Challenge Cup ... ilgiorno.it