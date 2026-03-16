Povertà e disagio in Calabria | si può fare di più L’impegno del Banco Alimentare

In Calabria, povertà e disagio sono temi che coinvolgono molte persone, e il Banco Alimentare si impegna a rispondere a questa realtà distribuendo cibo e cercando di capire le diverse sfaccettature del bisogno. L’organizzazione si concentra non solo sull’aspetto materiale, ma anche sulla capacità di intercettare le varie esigenze delle comunità. La loro azione mira a supportare chi si trova in difficoltà, senza però poter risolvere tutto da solo.

«Il nostro compito non è soltanto distribuire alimenti, ma intercettare il bisogno nella sua complessità. La nuova impostazione europea ci spinge a fare un salto di qualità: accanto al sostegno materiale, dobbiamo costruire percorsi di inclusione, lavorando in rete con i servizi territoriali e rispettando sempre la volontà e la dignità della persona. Con l’obiettivo di rendere il sistema di aiuto sempre più integrato, strutturato e vicino ai bisogni reali delle famiglie calabresi». Lo ha spiegato il direttore del Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo, a margine della presentazione e dell’avvio d’una nuova forma di dialogo con le persone fragili che vivono nel nostro territorio, anche grazie all’attivazione d’uno sportello pubblico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Povertà e disagio in Calabria: si può fare di più. L’impegno del Banco Alimentare Articoli correlati Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Pubblicato l’avviso per fare la domandaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare’“L'iniziativa a cui diamo vita con Findus, che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone a Banco Alimentare per ciascuna di quelle ritirate... Approfondimenti e contenuti su Banco Alimentare Temi più discussi: Contributi in ambito sociale, come richiederli; Sul Titano sempre più famiglie in difficoltà; Nasce il progetto Pranzi di Comunità, la mensa inclusiva contro la solitudine; Trani, il centrodestra scioglie le riserve: Angelo Guarriello è il candidato sindaco. Povertà e disagio in Calabria: si può fare di più. L’impegno del Banco AlimentareCreato uno sportello di ascolto a Montalto Uffugo ma ne arriveranno altri in tutta la regione. L’iniziativa è stata presentata dal direttore Gianni Romeo nel corso di un seminario a Rende ... gazzettadelsud.it Falcomatà su dati Istat secondo Banco Alimentare: lotta alla povertà prioritàIn Calabria una famiglia su quattro vive in una condizione di povertà relativa. Oltre 400 mila persone sono costrette, ogni giorno, a fare una scelta drammatica: curarsi o mangiare. I dati dell’Istat ... rainews.it Banco Alimentare del Lazio | Rome - facebook.com facebook