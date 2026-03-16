Pontedera ko Il derby va all’Arno

Nel derby del PalaBagagli, il Gruppo Lupi di Pontedera ha subito la prima sconfitta nel girone di ritorno, perdendo 3-2 contro l’Arno Toscana Garden. La partita si è conclusa con la vittoria per i padroni di casa, che hanno conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico. La squadra pontederese ora si trova al terzo posto in classifica.

Prima sconfitta nel girone di ritorno per il Gruppo Lupi che scivola al terzo posto. I pontederesi sono stati sconfitti per 3-2 dall’ Arno Toscana Garden nel derby del PalaBagagli. I castelfranchesi hanno così vinto il primo derby stagionale dopo aver ceduto all’andata al PalaMatteoli e nei due confronti di campanile con la Codyeco Lupi di Santa Croce. L’Arno si è imposto con i seguenti parziali: 17-25; 31-29; 25-17; 23-25; 18-16. L’andamento della gara testimonia quanto sia stato combattuto questo match in cui i padroni di casa hanno ritrovato il livello di gioco auspicato dalla dirigenza, che a lungo ha latitato nel corso di un’incerta stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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