Pontedera in piazza Cavour aprono due nuovi negozi | ecco Yamamay e Carpisa

A Pontedera, in piazza Cavour, sono stati inaugurati due nuovi negozi, uno di intimo e abbigliamento e l’altro di pelletteria e accessori. I negozi si trovano negli spazi dell’ex negozio ‘Galletti’ in piazza Curtatone, con Yamamay al civico 15 e Carpisa al civico 14. L’apertura degli esercizi coinvolge due marchi molto noti nel settore della moda e degli accessori.

A promuovere l’operazione è Lilli Agosto, imprenditrice che continua a investire sul centro di Pontedera. All’inaugurazione dei nuovi locali erano presenti l'assessore del Comune di Pontedera Mattia Belli, il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti e il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.?Il progetto nasce proprio dal trasferimento del negozio Carpisa già attivo in città e dall’opportunità di valorizzare un fondo commerciale più ampio, dando vita anche a una nuova apertura: “Avevamo già un punto vendita Carpisa a Pontedera - spiega Lilli Agosto - ma abbiamo deciso di spostarlo in questo nuovo fondo. Insieme alla proprietà dell’immobile abbiamo scelto di fare questo investimento, che ci ha permesso non solo di trasferire il negozio ma anche di aprire Yamamay”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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