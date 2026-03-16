Mercoledì mattina, i residenti di via Falcinello e un gruppo di cittadini sono tornati a manifestare contro il ponte. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro disappunto con striscioni e slogan, chiedendo che il progetto venga terminato. La mobilitazione si è svolta lungo la strada interessata, con il coinvolgimento di residenti che chiedono interventi immediati.

La protesta torna in strada. Mercoledì mattina i residenti della zona di via Falcinello e il gruppo “Uniti per Sarzana“ si ritroveranno davanti al cantiere del ponte del Calcandola per far sentire il malumore per il protrarsi dei ritardi nella realizzazione del ponte di collegamento tra le due sponde del torrente davanti alla zona dell’Enel. Un intervento iniziato a settembre 2024 con la demolizione dell’infrastruttura ritenuta ormai non più sicura al transito veicolare e pedonale. Ma da quel momento sono iniziati i problemi per i residenti della zona nord della città costretti a lunghi giri per raggiugere il centro, e viceversa, tenendo presente che per un certo periodo è stato interdetto anche il passaggio attraverso il guardo di fronte agli impianti sportivi di Bradia e del “Berghini“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte, la protesta torna in strada: "La pazienza è finita: terminatelo"

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