Poggio Rusco | lite per soldi finisce con sasso alla testa

A Poggio Rusco, un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Ostiglia dopo aver colpito un uomo alla testa con un sasso durante una discussione per denaro presso la stazione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vittima è stata assistita sul posto e il responsabile è stato portato in questura.

Un ventiduenne è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Ostiglia per aver colpito alla testa un uomo con un sasso durante una lite per soldi presso la stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e lo stupefacente, rischia l’accusa di tentato omicidio mentre la vittima viene dimessa dall’ospedale di Borgo Mantovano con una prognosi di dodici giorni. La dinamica si è svolta in un contesto specifico: la stazione ferroviaria ai confini tra Lombardia ed Emilia Romagna, dove i conflitti economici hanno sfociato in violenza fisica. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno catturato l’istante preciso dello spintone seguito dal colpo mortale potenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poggio Rusco: lite per soldi finisce con sasso alla testa Articoli correlati Poggio Rusco: colpito alla testa con un sasso dopo la lite per i soldiOstiglia, 7 marzo 2026 – Litigano per soldi: uno dei contendenti aggredisce l’altro e lo colpisce con un sasso. Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco: arrestato 22enne per tentato omicidioUn 22enne ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco (Mantova). Contenuti e approfondimenti su Poggio Rusco Temi più discussi: Poggio Rusco: colpito alla testa con un sasso dopo la lite per i soldi; Lite a sassate in stazione a Poggio Rusco: 22enne arrestato per tentato omicidio; Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco: arrestato 22enne per tentato omicidio; Lo colpisce alla testa con un sasso: 22enne arrestato per tentato omicidio a Poggio Rusco. Lite a sassate in stazione a Poggio Rusco: 22enne arrestato per tentato omicidioPOGGIO RUSCO Nel primo pomeriggio del 7 marzo 2026, il personale del Posto Polfer di Ostiglia è intervenuto presso la stazione ferroviaria di Poggio Rusco ... vocedimantova.it Poggio Rusco: colpito alla testa con un sasso dopo la lite per i soldiArrestato il presunto aggressore: è un ragazzo di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine ... msn.com Un ragazzo di 22 anni ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali facebook