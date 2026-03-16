Pm10 sotto la soglia stop alle misure antismog anche a Bergamo

Il 13 marzo, i dati di Arpa Lombardia hanno mostrato che le concentrazioni medie di PM10 sono rimaste al di sotto della soglia nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. Di conseguenza, sono state sospese le misure antismog in queste aree, dove l’inquinamento dell’aria si è attestato sotto i livelli di attenzione.

INQUINAMENTO. I dati registrati il 13 marzo da Arpa Lombardia hanno certificato concentrazioni medie di PM10 inferiori alla soglia nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pm10 sotto la soglia, stop alle misure antismog anche a Bergamo Articoli correlati Leggi anche: Confermate le misure emergenziali antismog, Pm10 appena sopra la soglia Leggi anche: Misure antismog in Lombardia: scattano i divieti anche a Bergamo - Video Approfondimenti e contenuti su Pm10 sotto Temi più discussi: Smog, concentrazioni di Pm10 sopra la soglia di guardia; Migliorano i livelli di Pm10 nell'aria e Verona torna in fascia verde; Qualità dell’aria, Parma fa un passo indietro: restrizioni in corso; Smog oltre i limiti a Mantova: dal 13 marzo scattano le misure antinquinamento. Pm10 sotto la soglia, stop alle misure antismog anche a BergamoI dati registrati il 13 marzo da Arpa Lombardia hanno certificato concentrazioni medie di PM10 inferiori alla soglia nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. ecodibergamo.it La morsa dello smog su Milano: Pm10 ancora sopra la soglia di guardia in tutta la città. Ecco perché è un (grande) problemaLe centraline Arpa hanno registrato valori pari a 70 mg/mc a in viale Marche, 61 a Città Studi e 53 al Verziere. Nell'area metropolitana, a Pioltello i livelli rilevati sono 61 mg/mc. In provincia di ... ilgiorno.it PM10: CONFERMATO A VENEZIA IL LIVELLO DI ALLERTA 1 “ARANCIO” PER LE POLVERI SOTTILI VENEZIA – L’aria resta sotto osservazione. Sul territorio comunale di Venezia è stato confermato il livello di allerta 1 – “Arancio” per la concentrazione di PM - facebook.com facebook