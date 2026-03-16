Nella prima giornata dei playoff Challenge, Busto si è arresa a Firenze mentre Bergamo è stata sconfitta al tie-break da Cuneo. Le lombarde, inserite in due gironi da quattro squadre, cercano di qualificarsi alla finale che deciderà la partecipazione alla Challenge Cup della prossima stagione. I risultati di oggi segnano un inizio difficile per entrambe le squadre nel percorso ad eliminazione diretta.

Parte male l’avventura delle lombarde inserite nei due gironi a 4 che permetteranno, alla vincitrice della finale tra le leader dei rispettivi raggruppamenti, di partecipare l’anno prossimo alla Challenge Cup. Busto Arsizio perde in quattro set in casa del Bisonte Firenze. Nel primo sono le farfalle a salire 17-11 con Obossa e Battista. Le toscane provano a reagire, ma la Uyba chiude facilmente 25-18. Busto ancora avanti nel secondo parziale (9-11), ma nel finale le bisontine sorpassano e chiudono 25-21 con la Kacmaz. Terzo set senza storia, un severo 25-9 per le padrone di casa. Più equilibrato il quarto, ma sul 21-21 è Firenze a trovare l’allungo fino al 25-21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Playoff Challenge, Busto si arrende a Firenze. Bergamo sconfitta al tie-break da Cuneo

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