Alle cerimonie degli Oscar 2026, le star indossano abiti con piume, spacchi e scollature molto profonde. Durante l’evento, molte attrici e attori scelgono look audaci, lasciando da parte messaggi di impegno sociale. La serata si concentra sulle scelte di moda piuttosto che sui temi di attualità e sulle cause che hanno caratterizzato gli ultimi anni. La celebrazione si svolge a Los Angeles il 16 marzo 2026.

Los Angeles, 16 marzo 2026 – Dal #MeToo al “tette libere tutti”. Ricordate il 2018, quando alle premiazioni si andava vestite di nero come a un lutto concordato, tra spille Time’s Up e quella serietà da “stavolta davvero basta col patriarcato”? Ecco: agli Oscar 2026 quella parentesi sembra un VHS lasciato in macchina ad agosto. Oscar, sul red carpet da Anne Hathaway al "No a la guerra" di Bardem Piume, scollature vertiginose e colori accesi. La 98ª edizione riporta la moda al suo sport preferito, l’auto?incoronazione da Barbie Reginetta del Ballo. Le piume sono state la lingua franca: non un vezzo, un atto di occupazione del suolo. Teyana Taylor, in Chanel, ha portato l’ornitologia couture al massimo: corpino trasparente, strascico pennuto e diamanti Tiffany & Co. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piume, spacchi e scollature vertiginose: agli Oscar 2026 le star celebrano sé stesse e dimenticano l’impegno

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Tutto quello che riguarda Piume spacchi e scollature vertiginose...

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