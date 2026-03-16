Più sicurezza nei supermercati Tavolo in prefettura dopo la tentata rapina al Lidl con passamontagna

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro in prefettura in seguito a un tentativo di rapina avvenuto nei giorni scorsi al supermercato Lidl di Como, situato in via Cecilio. Durante l'episodio, l'autore avrebbe indossato un passamontagna. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell'ordine e dei negozi, con l'obiettivo di discutere misure per aumentare la sicurezza nei supermercati della zona.

La richiesta dei sindacati dopo il tentato colpo nel punto vendita Lidl di via Cecilio a Como: più sicurezza per lavoratori e clienti Momenti di tensione al Lidl di Como, dove nei giorni scorsi si sarebbe verificato un tentativo di rapina all’interno del punto vendita di via Cecilio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe fatto ingresso nel negozio con il volto travisato da un passamontagna, tentando un’irruzione che ha subito fatto scattare l’allarme tra il personale presente in servizio. L’episodio arriva a pochi chilometri di distanza da un altro fatto simile avvenuto recentemente nel punto vendita Lidl di Fino Mornasco, alimentando la preoccupazione tra lavoratori e sindacati. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Weekend di furti nei supermercati: denunciati tre uomini, uno risponde di tentata rapinaFine settimana movimentato in alcuni supermercati della provincia di Piacenza, dove i carabinieri sono intervenuti per due distinti episodi di furto... Leggi anche: Rapina al Lidl di Fino Mornasco, la Filcams Cgil: “La sicurezza non è un articolo in promozione” Una selezione di notizie su Più sicurezza nei supermercati Tavolo... Discussioni sull' argomento Rapina al Lidl di Fino Mornasco, la Filcams Cgil: La sicurezza non è un articolo in promozione; Rapina alla Lidl di Fino Mornasco, i sindacati chiedono alla Prefettura più sicurezza per i lavoratori. Più sicurezza nei supermercati. Tavolo in prefettura dopo la tentata rapina al Lidl con passamontagnaLa richiesta dei sindacati dopo il tentato colpo nel punto vendita Lidl di via Cecilio a Como: più sicurezza per lavoratori e clienti ... quicomo.it Rapine in due filiali comasche dello stesso supermercato, l’allarme: L’azienda si attivi per più sicurezzaRapine nei supermercati Lidl in provincia di Como: scatta l’allarme. A chiedere interventi concreti per la sicurezza dei lavoratori è la Filcams Cgil con una nota diffusa domenica 15 marzo. Il testo d ... comozero.it VERTICE ADL-CONTE TRE TEMI SUL TAVOLO, ECCO COSA EMERGE - facebook.com facebook ''Ha fatto un volo...'' Il racconto della Signora Coriandoli al tavolo di #CTCF x.com