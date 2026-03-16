Più acqua e sistemi intelligenti contro il caldo | Hera rinnova l' acquedotto nelle colline cesenati

Il Gruppo Hera ha avviato un intervento di rinnovo dell’acquedotto nelle colline cesenati, introducendo sistemi più avanzati e migliorando l’approvvigionamento idrico. L’obiettivo è aumentare la disponibilità di acqua e rendere più efficace la gestione delle risorse durante i giorni di caldo intenso. L’operazione coinvolge la sostituzione di infrastrutture e l’installazione di tecnologie intelligenti per monitorare e ottimizzare il flusso.

Sopralluogo dell'assessore Bertani agli impianti dopo il "revamping" tecnologico. Nuove condotte e telecontrollo per garantire il servizio a Montevecchio e Montecodruzzo anche in caso di siccità Il Gruppo Hera migliora la gestione dell’acqua nelle colline dell’entroterra cesenate, ponendo resilienza, sostenibilità e innovazione al centro delle proprie attività. Con un investimento di circa 150mila euro, le centrali acquedottistiche Montevecchio 1 e 2, situate nell’omonima via (Sp75) nella frazione di Borello, sono state oggetto di un significativo potenziamento tecnologico che consente oggi di fornire fino a 50mila litri d’acqua al giorno nei mesi estivi, garantendo una qualità dell’acqua superiore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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