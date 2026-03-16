Pisapia vota Sì | la sinistra si spacca sulla riforma

Giuliano Pisapia ha annunciato che voterà a favore della riforma Nordio, creando una frattura nel fronte unito della sinistra. La decisione è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, mentre altri esponenti della sinistra continuano a mantenere una posizione diversa. La vicenda riguarda un disegno di legge in discussione e il voto di Pisapia rappresenta un elemento di rottura nel quadro politico di questi giorni.

Giuliano Pisapia ha dichiarato l’intenzione di votare a favore della riforma Nordio, rompendo il fronte unitario della sinistra. Questa posizione ha scatenato una reazione aspra da parte degli esponenti del Partito Democratico e dei comitati oppositori. L’evento si colloca nel contesto di un dibattito acceso dove la sostanza della riforma giudiziaria è stata spesso secondaria rispetto all’obiettivo di abbattere il governo Meloni. La scelta dell’ex sindaco di Torino mette in luce le crepe interne al campo progressista. La frattura interna sul voto referendario. La decisione presa dall’illustre penalista ha agito come una bomba a orologeria all’interno delle file dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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