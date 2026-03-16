Pirelli Cinturato domina i test europei 2026 con due vittorie e tre podi

Nel 2026, i pneumatici Pirelli Cinturato si sono distinti nei principali test europei, ottenendo due vittorie e tre piazzamenti sul podio. Dopo un 2025 molto competitivo, il nuovo modello ha confermato le sue prestazioni nei test dedicati alle gomme estive per berline e CUV di fascia alta. I risultati sono stati pubblicati e sono stati riportati da vari enti di valutazione.

MILANO (ITALPRESS) – Dopo un 2025 già ricco di successi, il nuovo Pirelli Cinturato apre il 2026 con risultati di rilievo nei principali test comparativi europei dedicati ai pneumatici estivi per berline e CUV premium. Nei primi mesi dell’anno il modello ha conquistato due vittorie assolute e tre podi su sei prove organizzate da riviste specializzate e organismi indipendenti. Il Cinturato si è imposto nei test di Tyre Reviews e dell’Automobilclub von Deutschland (AvD), distinguendosi in particolare per la frenata su asciutto, la stabilità e l’equilibrio dinamico. Risultati di vertice sono arrivati anche dalle prove dell’ADAC, che lo ha premiato con il secondo posto e il giudizio “Molto consigliato”, e dalle comparazioni pubblicate da Auto Zeitung e Vi Bilàgare, che ne hanno evidenziato precisione di guida, sicurezza e resa chilometrica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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