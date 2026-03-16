Il maltempo del weekend ha causato la disattivazione delle misure anti smog in sei province, dove pioggia, neve e vento hanno temporaneamente eliminato i divieti. Le restrizioni erano in vigore per limitare le emissioni, ma le condizioni atmosferiche hanno reso superflua l’applicazione delle misure. Nessuna misura è più attiva nelle aree interessate fino a nuovo avviso.

Milano, 16 marzo 2026 – Il maltempo del weekend ha portato benefici alla qualità dell’aria. Pertanto, alla luce dei dati registrati il 13 marzo da Arpa Lombardia, è stato certificato che le concentrazioni medie di PM10 sono risultate inferiori alla soglia nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. Considerate le previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in questi territori, il 15 marzo sono state disattivate le misure temporanee di primo e secondo livello, come fa sapere la Regione Lombardia in una nota. Sostenibilità ambientale e sicurezza. Riparte il progetto “Spugna”. Lavori su strade, parcheggi e piazze Pm10: cos’è e perché è un indicatore della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioggia, neve e vento spazzano via i divieti anti smog: disattivate le misure in 6 province

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