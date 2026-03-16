A Miami, la pioggia ha impedito lo svolgimento delle qualificazioni del torneo WTA Open previste per domenica. Le partite sono state cancellate e programmate per il giorno successivo, lunedì 16 marzo. La decisione è stata presa per consentire il regolare svolgimento degli incontri. Le condizioni meteorologiche hanno influito sulla pianificazione originale del torneo.

La pioggia ha fermato il tennis a Miami. Le qualificazioni del WTA Open sono state annullate domenica e spostate a lunedì 16 marzo. Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan vedono rimandati i loro incontri. L’intera sessione domenicale è stata cancellata alle 16:30 locali a causa di previsioni meteo sfavorevoli anche per la sera. Sei partite verranno anticipate di un’ora nel nuovo calendario, mentre le altre inizieranno puntualmente alle 16:00 locali. Il brutto tempo in Florida impone questo rinvio totale. Il caos meteorico blocca il tabellone femminile. Le finali di Indian Wells si svolgono contemporaneamente, ma l’attenzione dei media si sposta ora sul palcoscenico di Miami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia a Miami: qualificazioni WTA spostate a lunedì

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