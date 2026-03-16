Pino spettinato

Da lecceprima.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettrice di Gallipoli ha inviato una foto scattata dal litorale che mostra i capelli di una persona spettinati dal vento di scirocco. Il soggetto dell’immagine, descritto come

GALLIPOLI - “Chiome spettinate dal vento di scirocco”, lo scatto dal litorale di Gallipoli da parte di una nostra lettrice: Barbara Verardi. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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