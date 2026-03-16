Pienone alla Segavecchia Vincono ‘Luni Tuns’ e ’Shrek’

Alla Segavecchia si è registrato un grande afflusso di pubblico, con tra le 3 e le 4.000 persone presenti nei momenti di punta. Il presidente dell’Ente Folkloristico Culturale Forlimpopolese ha dichiarato di aver riempito la piazza con un notevole successo. Durante l’evento, le competizioni tra ‘Luni Tuns’ e ’Shrek’ si sono concluse con la vittoria di entrambi.

"Abbiamo riempito la piazza, c’erano tra le 3 e le 4.000 persone nei momenti di punta". È molto soddisfatto il presidente Gimmy Stefani dell’Ente Folkloristico Culturale Forlimpopolese, che ieri ha mandato in archivio una delle manifestazioni meglio riuscite della Segavecchia degli ultimi anni. Un dato assolutamente non scontato, soprattutto considerando che sul finire dello scorso anno lo stesso Ente aveva annunciato di non riuscire più a reggere l’urto dell’organizzazione di una festa così grande. Rinnovato il presidente e il consiglio direttivo, arrivate le rassicurazioni dell’Amministrazione comunale, coadiuvati nell’organizzazione dal sindacato degli spettacoli viaggianti, l’Ente ha ingranato la marcia giusta e sfoderato ben 6 carri in sfilata, un record che non si vedeva da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pienone alla Segavecchia. Vincono ‘Luni Tuns’ e ’Shrek’ Articoli correlati Leggi anche: Catania, sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni: denunciato ambulante VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla "fera o luni": denunciato ambulanteI prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La...