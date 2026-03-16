L’assemblea dei soci della Società della salute della Lunigiana ha approvato il Piano Integrato di Salute, che prevede sette obiettivi principali per i servizi sanitari. La delibera è stata discussa e approvata durante l’ultima riunione, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del settore sanitario locale. Il documento definisce le linee guida per migliorare l’offerta di assistenza e i servizi ai cittadini della zona.

L’assemblea dei soci della Società della salute della Lunigiana ha approvato il Piano Integrato di Salute 2026-2028, strumento di programmazione trasversale del territorio, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita, per raccogliere in modo strutturato i bisogni della popolazione della Lunigiana, così da definire con maggiore precisione gli obiettivi strategici e le azioni prioritarie del prossimo triennio. La logica che ha guidato la scelta degli indirizzi strategici è centrata sull’integrazione tra prevenzione, partecipazione, innovazione, equità e organizzazione territoriale, con l’obiettivo di creare un sistema sociosanitario più inclusivo, sostenibile, efficace e vicino alle esigenze delle comunità lunigianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano integrato di salute. Ok dell’assemblea Sds. Sette obiettivi chiave per i servizi sanitari

Articoli correlati

Piano integrato di salute: confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina ValderaIl Pis è lo strumento di programmazione integrata e trasversale del territorio, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piano integrato

Temi più discussi: Approvato il nuovo Piano Integrato di Salute – zona livornese; Piano integrato di salute. Ok dell’assemblea Sds. Sette obiettivi chiave per i servizi sanitari; Approvato il nuovo Piano Integrato di Salute zona livornese. Definisce bisogni, obiettivi e priorità socio - sanitarie del territorio; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Il nuovo piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoroPer utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'. Roma, 2 Mar – La tutela di un lavoro sano e sicuro non costituisce s ... puntosicuro.it

Approvato il Piano integrato di salute 2026-2028 di Sds LunigianaApprovato il Piano integrato di salute 2026- 2028 di Sds Lunigiana ... msn.com

Approvato il nuovo Piano Integrato di Salute – zona livornese. Definisce bisogni, obiettivi e priorità socio-sanitarie del territorio #livorno #andrearaspanti - facebook.com facebook

Basilicata, via libera della Regione al piano integrato della salute x.com