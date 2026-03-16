petrolio sette cose da sapere sulla crisi del golfo

La crisi del petrolio nel Golfo sta attirando l'attenzione di tutto il mondo. Se il prezzo del petrolio raggiungesse i 200 dollari al barile, si prevede che il costo della benzina potrebbe salire fino a 3,7 euro al litro. Sono sette i punti principali che spiegano questa situazione, e tutti riguardano le dinamiche di mercato e le conseguenze di questa crisi.

Se il petrolio dovesse arrivare a toccare i 200 dollari al barile, qualcuno ha calcolato che il prezzo della benzina salirà fino a 3,7 euro al litro. Ma, a parte le previsioni catastrofiche, il punto della crisi del Golfo Persico non è tanto o solo questo. Vediamo quali sono i meccanismi di trasmissione alla nostra economia domestica. L’inflazione. L’aumento del prezzo di gas e petrolio si trasferisce anche su tutti i prezzi dei beni alimentari che non siano a chilometro zero: è il costo del trasporto che si scarica sui beni di consumo. Non solo. Tramite le bollette energetiche, che dipendono dal costo del gas, la trasmissione avviene anche nella catena della manifattura, in quella immobiliare, nel turismo e così via. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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