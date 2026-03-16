Il petrolio russo è ora disponibile nelle stazioni di servizio italiane, mentre gli Stati Uniti continuano a sostenere che il loro approccio sia trasparente. Nel frattempo, l’esercito russo ha raggiunto i distributori di carburante in Italia, suscitando attenzione e preoccupazione tra gli operatori del settore e le autorità italiane. La presenza di greggio russo nelle pompe di benzina italiane è diventata un fatto concreto.

Roma, 16 mar – A che punto è l’esercito imperiale russo nell’invasione dell’Ucraina? È arrivato ai distributori di carburante italiani. E quelle che oggi sono lamentele contro il caro-carburanti – mediamente quaranta euro in più a pieno – in realtà, solo ieri erano lodi e giubili che alcuni nostri connazionali indirizzavano allo zar, allo zio Vlad, all’ultimo baluardo della tradizione. In buona sostanza, al loro nuovo padrone. Mentre il fumo delle battaglie in Ucraina inizia a diradarsi, rivelando i limiti e il logoramento di un conflitto che dura ormai da anni, assistiamo all’ennesimo paradosso geopolitico: le aperture al petrolio di Mosca. Ma non facciamoci ingannare dalla retorica del risparmio in bolletta. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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