Pestato a sangue con una spranga di metallo un uomo in carcere per tentato omicidio | denunciate altre due persone

Un uomo è stato picchiato con una spranga di metallo durante una rissa avvenuta in strada. Uno degli aggressori è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, mentre altre due persone coinvolte sono state denunciate. La vittima è stata portata in ospedale a causa delle ferite riportate. La lite tra più individui si è conclusa con episodi di violenza molto grave.

Violenza e sangue sulle strade. Una lite fra più persone si è tramutata in un feroce pestaggio, con un uomo atrasportato in ospedale e un altro arrestato per tentato omicidio. Domenica sea i Carabinieri di Faenza sono intervenuti fermando un cittadino rumeno e denunciando in stato di libertà altri due uomini all’esito di una lite sfociata in una violenza particolarmente efferata. La vicenda, infatti, sarebbe nata da una lite tra due camionisti, entrambi già noti alle forze dell'ordine, avvenuta nel corso della serata per futili motivi verosimilmente legati allo stato di ubriachezza di uno dei due. Durante la discussione poi sarebbe... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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