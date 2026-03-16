Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Pescara e Virtus Entella. La partita rappresenta l'ultima occasione per gli abruzzesi di tentare di evitare la retrocessione e per i liguri di consolidare la loro posizione in classifica. La gara si svolge in un contesto di determinazione da entrambe le squadre, con i rispettivi obiettivi di salvezza ancora da raggiungere.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Ultima occasione per gli abruzzesi per sperare ancora nella salvezza e per i liguri per assicurarsi il medesimo obiettivo. Pescara-Virtus Entella si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Adriatico. PESCARA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli abruzzesi sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, ed ora non possono più permettersi altri passi falsi. La squadra di Gorgone ha un bisogno disperato di punti per agganciare quantomeno il treno dei playout distanti cinque punti. Reduci da due vittorie consecutive, I liguri stanno cercando di costruirsi una salvezza tranquilla, anche se la recente sconfitta casalinga contro l’Avellino ha fatto male. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pescara-Virtus Entella, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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