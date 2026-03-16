Perignano torna alla vittoria Corsari a San Giuliano

Perignano torna alla vittoria dopo la trasferta a San Giuliano Fratres. La formazione di Perignano ha schierato Giacobbe, Borgia, Angelotti con Arnesi entrato al 30’st, Gremigni, Sorbo sostituito al 15’st da Casanova, Amico, Gargani con Campani in campo al 15’st, Anzilotti entrato al 35’st, Nacci, Di Paola, Cornacchia e Paci al 35’st. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite.

SAN GIULIANO FRATRES PERIGNANO. SAN GIULIANO: Giacobbe, Borgia, Angelotti (30’st Arnesi), Gremigni, Sorbo (15’st Casanova), Amico, Gargani (15’st Campani), Anzilotti (35’st Nacci), Di Paola, Cornacchia, Bacci (35’st Paci). All. Niccolai.. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini (37’st Pagni), Magliocca, Vittorini, Meucci (1’st Kapidani), Passerotti, Mearini (32’st Garunja), Remedi, Regoli (18’st Sottile). All. Fanani.. Arbitro: Iglio di Pistoia.. Marcatore: al 8’pt Meucci, 24’st Passerotti, 48’st Nacci.. SAN GIULIANO – Con una grande prova di carattere la squadra dei Fratres Perignano ritrova la vittoria. La squadra perignanese, che punta ai play off, con questo risultato si lascia alle spalle i risultati negative delle ultime uscite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perignano torna alla vittoria. Corsari a San Giuliano Articoli correlati Calcio. Eccellenza: sconfitto il Perignano, precipita il San GiulianoPisa 12 gennaio 2026 – In Eccellenza non ci sono buone notizie per le pisane nell’ultimo turno di campionato, la ventesima giornata. Castelnuovo torna in campo. Oggi al Nardini arriva San GiulianoOggi alle 14,30, al "Nardini", il Castelnuovo di mister Luigi Grassi ospita il San Giuliano in una partita molto delicata per i garfagnini che non... Una selezione di notizie su San Giuliano Discussioni sull' argomento Eccellenza A. Ritrova il sorriso il Fratres Perignano: sconfitto il San Giuliano; ECCELLENZA. Fratres Perignano missione playoff. Speranza Cenaia; Calcio Eccellenza | il derby al San Giuliano. Calcio. Eccellenza; vittoria San Giuliano, sprofonda CenaiaPisa 1 dicembre 2025 – In Eccellenza paga subito il cambio in panchina a San Giuliano. Mister Niccolai, subentrato in settimana al dimissionario mister Cordoni, porta alla vittoria la squadra ... lanazione.it "’ " Vi racconto #palermo © Situata nell'antico quartiere della Kalsa, a pochi passi da Piazza Magione, la Chiesa di Sant'Euno e San Giuliano è un gioiello barocco che custodisce la storia d - facebook.com facebook