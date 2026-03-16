Leonardo DiCaprio, attore statunitense, ha ricevuto 13 nomination agli Oscar nel corso della sua carriera, ma non ha mai conquistato la statuetta. Per l’ultimo film, One Battle After Another, non è stato premiato nonostante le candidature. La sua lunga serie di nomination senza vittorie continua a far parlare di sé nel mondo del cinema.

Agli Oscar, a volte, si vince per eccesso di consenso. Altre volte si perde per coerenza. Leonardo DiCaprio appartiene alla seconda categoria: anche quest’anno niente statuetta, nonostante le 13 nomination complessive per One Battle After Another (che già nel titolo sembra scritto per lui). A Hollywood si è riaperto il solito teatrino rituale: indignazione moderata, meme tiepidi, editoriali pieni di rispetto. Tutto molto composto. Troppo composto. Perché nel caso DiCaprio la questione non è mai stata solo statistica. È una faccenda di postura, di nervi, di incompatibilità strutturale tra un attore e il sistema che dovrebbe celebrarlo. DiCaprio è il paradosso più elegante del cinema americano recente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Leonardo DiCaprio continua a non vincere Oscar

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