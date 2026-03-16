La sinistra ha espresso un voto di no al referendum, sostenendo che il patto tra il Partito Comunista Italiano e alcuni rappresentanti della magistratura abbia influenzato le decisioni, mentre si critica il ruolo di moralizzatrice attribuito a quest’ultima. Si evidenzia anche come le leggi speciali, adottate negli anni ’60 e ’70, abbiano avuto un impatto sui giovani di quel periodo.

In Italia esiste una convinzione che nessuno mette più in discussione: la politica è marcia e solo i magistrati possono moralizzarla. È diventata una specie di religione laica. Da questa idea nasce anche il modo con cui si discute oggi del referendum sulla giustizia. Non si parla di regole, di garanzie, di errori giudiziari, ma si fa il tifo, come allo stadio: da una parte i magistrati, dall’altra i politici. I primi incarnano la purezza, i secondi la corruzione. Il problema è che la realtà è più complessa. La giustizia italiana può sbagliare perché è fatta da uomini che hanno pregi e difetti. E quando sbaglia distrugge vite. Il caso più famoso resta quello del più grande presentatore di un’epoca, Enzo Tortora: arrestato, sbattuto in prima pagina, trattato come un boss della camorra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perché la sinistra vota NO al referendum: il patto tra PCI e certa magistratura, il ruolo di moralizzatrice e le leggi speciali che distrussero i giovani di ‘68 e ‘77

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