Dopo l’attacco alla base italiana, si è scoperto che si tratta di un’azione di intimidazione militare. L’evento ha coinvolto un’azione che mette alla prova la sicurezza del Paese. Diversi osservatori affermano che il gesto mira a scoraggiare eventuali interventi di supporto agli Stati Uniti e a Israele nella regione del Medio Oriente.

L’attacco appare come una chiara intimidazione militare. Un segnale che mette alla prova la sicurezza italiana e che, secondo diversi osservatori, mira a scoraggiare qualsiasi coinvolgimento a sostegno di Stati Uniti e Israele nel contesto della crescente tensione in Medio Oriente. L’episodio si è verificato nella base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, dove un drone ha colpito una struttura della Task Force Air italiana, distruggendo un velivolo a pilotaggio remoto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta del terzo attacco contro la stessa base. Il drone ha centrato un capannone all’interno dell’installazione militare, dove era parcheggiato un mezzo senza pilota dell’Aeronautica italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché la base italiana è stata colpita”: dopo l’attacco, si scopre la verità che fa paura

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