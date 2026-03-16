Una canzone del genere K-pop ha vinto l’Oscar come Migliore canzone originale, attirando l’attenzione di Hollywood. La vittoria ha sorpreso molti, considerando il genere musicale e il contesto della premiazione. La canzone, parte di un film, ha ottenuto il riconoscimento durante la cerimonia più importante del settore cinematografico. La decisione ha fatto discutere tra addetti ai lavori e appassionati di musica e cinema.

Quando una canzone vince l’Oscar per la Migliore canzone originale, l’Academy non premia soltanto una melodia riuscita o una performance emozionante, ma riconosce una convergenza molto più complessa tra musica, cinema, industria e immaginario collettivo, ed è precisamente questo il motivo per cui la vittoria di “Golden”, il brano centrale del film KPop Demon Hunters, è destinata a essere ricordata come un passaggio simbolico nella storia della cultura pop globale, perché per la prima volta una canzone costruita apertamente dentro la grammatica del K-pop ha conquistato una delle categorie più iconiche degli Academy Awards, costringendo Hollywood a riconoscere qualcosa che nel resto del mondo era già evidente da tempo: la Korean Wave non è più un fenomeno emergente, ma una delle architetture principali dell’intrattenimento contemporaneo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché “Golden” ha vinto l’Oscar: il segreto del K-pop che Hollywood ha finalmente capito

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