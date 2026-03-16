Perché Bebe Vio cambia sport

Bebe Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, ha annunciato il cambio di disciplina sportiva. Dopo aver ottenuto medaglie mondiali ed europee, tra cui un bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, decide di lasciare lo scherma. La decisione è motivata dal fatto che si stava sentendo troppo stanca e vulnerabile fisicamente. La campionessa ha spiegato che il suo benessere ha prevalso sulla volontà di continuare nello stesso sport.

Bebe Vio Grandis cambia sport. La campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto individuale paralimpico, che ha vinto l’ultima medaglia nel 2024 a Parigi (bronzo nel fioretto individuale e a squadre) lascia lo scherma perché «mi stavo distruggendo. Non perché faccia male, anzi fa benissimo. Il mio tipo di scherma faceva molto male a me». Vio spiega al Corriere della Sera di aver avuto «problemi al gomito, poi dolori a schiena, collo, anche alla testa. Un trauma, sotto tutti i punti di vista. Ho iniziato ad avere incarichi in Federazione per non mollare del tutto. È una vita che sono con la squadra, non saprei stare senza». A quel punto ha iniziato con l’atletica: «Un anno di preparazione. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Da campioni dello sport a controllori: Jannik Sinner e Bebe Vio protagonisti di un video divertente sul treno speciale Nike verso Milano-Cortina 2026

Paralimpiadi, festa e boicottaggi Bebe Vio l’ultima tedoforaIl cielo stellato di Verona nel meraviglioso palcoscenico dell’Arena ha accolto le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 aperte dal presidente Sergio...

A Brief History of the Mazda RX-7

Una raccolta di contenuti su Perché Bebe Vio

Temi più discussi: Bebe Vio, l'annuncio a Che tempo che fa: Lascio la scherma, passo all'atletica; Bebe Vio, l'annuncio a sorpresa: Lascio la scherma, voglio fare i 100 metri; Bebe Vio lascia la scherma e cambia sport: Mi dedicherò all’atletica; Paralimpiadi, Bebe Vio cambia disciplina: Lascio la scherma, passo all'atletica e ai 100 metri.

Bebe vio dice addio alla scherma e cambia sportHo avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. msn.com

Bebe Vio annuncia l'addio alla scherma: «Non ce la faccio più fisicamente, d'ora in avanti mi alleno per l'atletica: farò i 100 metri»Bebe Vio ospite in studio a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio annuncia di lasciare la scherma e che d'ora in avanti praticherà atletica: «Ho avuto parecchi problemi ... ilmattino.it

Bebe Vio annuncia il suo addio alla scherma: "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. Adesso abbiamo, dico 'abbiamo' con la squadra perché posso farlo - facebook.com facebook

Bebe Vio cambia sport, l'annuncio a Che tempo che fa x.com