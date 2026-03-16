per una storia parallela del cinema

Il copione di Everybody comes at Rick arrivò sulla scrivania di Jack Warner senza suscitare particolare interesse. La sceneggiatura, scritta da un autore sconosciuto, non presentava elementi distintivi o innovativi che potessero catturare l’attenzione. Nessuna nota o commento accompagnava il documento, che rimase lì, in attesa di una valutazione che non arrivò immediatamente.

Quando arrivò sulla scrivania di Jack Warner, il copione di Everybody comes at Rick non aveva nulla di particolarmente attraente. La commedia, scritta a quattro mani da Murray Burnett and Joan Alison, era stata rifiutata da numerosi impresari teatrali e non c’era un produttore, all’interno della sua major, che ne caldeggiasse l’adattamento cinematografico: il sottofondo politico era considerato a rischio per l’incertezza della guerra in corso e noioso per un pubblico in cerca di emozioni escapiste. Per non parlare dell’ambientazione nordafricana, che ignorava i paesaggi esotici a favore dell’approfondimento delle psicologie dei personaggi.... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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