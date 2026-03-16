Per la prima volta sul palco del Dolby Theatre, la fotografia è donna, mentre l’arte del casting si mostra pubblicamente e la musica sudcoreana fa il suo debutto ufficiale agli Oscar. La 98ª edizione degli Academy Awards ha visto premi, sorprese e record, con attenzione crescente verso il talento femminile, le nuove culture musicali e i riconoscimenti che non erano mai stati così visibili.

L a 98ª edizione degli Oscar è stata una serata di primati e sorprese. Quest’anno gli Academy Awards hanno celebrato il talento femminile, nuove culture musicali e riconoscimenti che da troppo tempo erano rimasti nell’ombra. Il primo Oscar alla nuova categoria per il miglior casting è andato a Cassandra Kulukundis per Una battaglia dopo l’altra, una delle quattro donne in gara su cinque candidature totali. Un altro traguardo storico è stato raggiunto da Autumn Durald Arkapaw, la prima donna in assoluto a vincere un Oscar per la migliore fotografia. Un settore tradizionalmente dominato dagli uomini, dove le donne spesso fanno la storia in silenzio, lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per la prima volta sul palco del Dolby Theatre la fotografia è donna, l'arte del casting non vive più nell'ombra e la musica sudcoreana ha fatto il suo debutto ufficiale

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