Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua a Strade Blu Live per Claudio Lolli

Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua si sono esibiti al Strade Blu Live, una rassegna musicale ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli. La terza stagione della manifestazione si concentra sulle tematiche letterarie di William Least Heat-Moon, proponendo un percorso tra storie e musiche da condividere con il pubblico. L’evento ha avuto luogo in una location dedicata all’intrattenimento dal vivo.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento da Nerolodio un nuovo itinerario durante il quale il pubblico incontra chi vive e anima i sentieri secondari dell'arte: in un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco. Dunque, la terza tappa del nuovo anno, giovedì 19 marzo 2026, intitolata Albana per Lolli, così rossa che. sarà dedicata ai 50 anni di un disco che ha fatto la storia della musica d'autore: Ho visto anche degli zingari felici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Peppe Voltarelli

Discussioni sull' argomento Mozza è il nuovo video di Peppe Voltarelli, che porta la sua musica in Europa; Peppe Voltarelli lancia il videoclip Mozza e parte per il tour tra Francia e Germania.

Peppe Voltarelli presenta il videoclip di Mozza e porta la sua musica tra Francia, Germania e Italiapoliticamentecorretto.com - Peppe Voltarelli presenta il videoclip di Mozza e porta la sua musica tra Francia, Germania e Italia ... politicamentecorretto.com

Peppe Voltarelli: il nuovo videoclip Mozza e il tourPeppe Voltarelli lancia il video di Mozza e annuncia il tour tra Francia, Germania e Italia. Date e i dettagli del nuovo progetto. lagazzettadellospettacolo.it

Mozza è il nuovo video di Peppe Voltarelli, che porta la sua musica in Europa x.com

Peppe Voltarelli presenta il videoclip di “Mozza” e porta la sua musica tra Francia, Germania e Italia (video) Peppe Voltarelli presenta il nuovo videoclip “Mozza”, diretto dal regista americano John Cardiff, già al fianco dell’artista nel videoclip di “Io tu loro noi” n - facebook.com facebook