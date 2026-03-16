Un pentito ha dichiarato che, durante le truffe informatiche, venivano impiegati tossicodipendenti per aprire conti correnti. Secondo la testimonianza, gli autori coinvolgevano queste persone affinché partecipassero alle procedure di riconoscimento facciale, facilitando così le operazioni illecite. La strategia prevedeva l’utilizzo di individui tossicodipendenti per superare i controlli biometrici e aprire i conti necessari alle attività criminali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “I ngaggiavamo dei tossici e li utilizzavamo per aprire i conti correnti, con il loro ausilio, perché loro partecipavano alle procedure di riconoscimento facciale”. E’ quanto rivela un collaboratore di giustizia a carabinieri e Dda che a Napoli hanno indagato sull’organizzazione criminale legata al clan Mazzarella, sgominata con 16 misure cautelari. L’uomo, ex elemento di spicco della criminalità organizzata partenopea, si occupava, per sua stessa ammissione, dei conti correnti sui quali confluivano i prelievi illeciti. Il pentito parla anche di colui che è ritenuta la figura cardine del meccanismo delle truffe, soprannominato “il polacco”, che, riferisce, “gira su una Mustang”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pentito: “Per le truffe informatiche usavamo i tossici per aprire i conti”

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