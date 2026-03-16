Pensioni ecco a che età si andrà dal 2027 | la tabella ufficiale dei requisiti Inps

A partire dal 2027, l'Inps ha pubblicato la tabella ufficiale con le nuove età di uscita dal lavoro, aggiornate in base alla legge di bilancio più recente. La comunicazione è stata fatta in collaborazione con il ministero del Lavoro, che ha approvato i requisiti aggiornati. La tabella indica le età di pensionamento previste per i diversi trattamenti previdenziali.

Pensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi previsti dall'ultima legge di bilancio. Pensioni, le nuove età di uscita dal lavoro L’incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in base alla speranza di vita, per un totale di tre mesi, si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e ulteriori due per l’anno 2028. Con la circolare numero 28 del 16-03-2026, l'ente previdenziale dà le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative e presenta una tabella riepilogativa dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti Inps Articoli correlati Pensioni, dal 2027 si alza l’età di uscita: requisiti e nuove soglie InpsA partire dal 1° gennaio 2027, le soglie di accesso alla pensione saranno innalzate di un mese; dal 2028, l'incremento complessivo sarà di tre mesi... PENSIONI TUTTE LE NOVITÀ UFFICIALI 2026 IMPORTI +440€ IRPEF RIVALUTAZIONE ADDIO 67 ANNI QUOTE Contenuti e approfondimenti su Pensioni ecco a che età si andrà dal... Temi più discussi: Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti Inps; Pensione più lontana dal 2027: ecco i lavori che evitano l’aumento dei requisiti; Pensioni, Ecco chi si salva dagli adeguamenti previsti dal 2027; Quando si va in pensione dopo l’aumento dei requisiti? Le istruzioni nella circolare INPS. Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti INPSPensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi ... msn.com Pensioni, ecco a che età si potrà andare dal 2027: dalla vecchiaia all'anticipata, tabella dei requisitiPensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi ... msn.com Pensioni, chi è escluso dall'aumento dell'età di uscita da lavoro - facebook.com facebook Via ai nuovi controlli sulle pensioni estere: chi riguardano e come funzionano x.com