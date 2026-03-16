Pensa a come sarà contento tuo padre | la secca risposta di Davide Bonolis in difesa di mamma Sonia Bruganelli

Davide Bonolis ha risposto con fermezza a chi ha commentato sulla relazione con sua madre Sonia Bruganelli, dicendo semplicemente

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Il figlio del conduttore replica alle critiche di quanti hanno citato il padre Paolo rispetto alla nuova relazione della produttrice con il ballerino Sono state tante le occasioni che hanno raccontato lo strettissimo legame tra Sonia Bruganelli e il figlio Davide, secondogenito avuto dall'ex marito Paolo Bonolis dopo Silvia e prima di Adele. "Lei è il mio punto debole, con lei riesco a parlare tanto. Mamma mi ha sempre aiutato", ha confidato di recente il 21enne a Verissimo, descrivendo con queste parole la forza di un rapporto che la separazione dei suoi genitori non ha affatto scalfito, anzi. 🔗 Leggi su Today.it

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