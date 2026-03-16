Nel 2000, il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, pubblicò una lista di nomi di persone condannate per pedofilia. La pubblicazione suscitò un acceso dibattito sul diritto di cronaca e sulla tutela della privacy di chi ha commesso reati sessuali. La questione rimane attuale, anche in relazione alle differenze tra la Carta di Treviso e la riforma Cartabia.

Era l’estate del 2000 quando il quotidiano Libero – allora diretto da Vittorio Feltri – pubblicò una lista di nomi di pedofili. Uomini condannati per aver abusato sessualmente di minori. Un putiferio di polemiche che portarono alla radiazione di Feltri dall’ordine dei giornalisti. Questo perché quella lista di proscrizione avrebbe permesso di individuare le vittime della violenza più oscena ed era una clamorosa violazione della Carta di Treviso – uno dei cardini deontologici dei giornalisti – firmata il 5 ottobre 1990. La pubblicazione dei nomi di indagati e arrestati per quei reati avviene solo se questo non permette l’individuazione delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pedofilia e diritto di cronaca: perché i nomi non si possono pubblicare. Il caso di Libero e la differenza tra Carta di Treviso e riforma Cartabia

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