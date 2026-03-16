pd e m5stelle impegnati in due dibattiti

Oggi a Grosseto il Partito Democratico organizza un dibattito alle 17 per spiegare le ragioni del No al referendum sulla riforma della giustizia. Contestualmente, il Movimento 5 Stelle partecipa a un altro incontro in città, creando così due eventi distinti con obiettivi informativi sui temi legati alla modifica costituzionale. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono nello stesso giorno.

GROSSETO Le ragioni del No al referendum sulla legge costituzionale per la Riforma della giustizia oggi in città saranno spiegate dal Partito democratico oggi alle 17.30, in sala Pegaso nel palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante. All’evento parteciperanno Simona Bonafè (foto, vicecapogruppo Pd Camera), Marco Simiani (deputato Pd), Monica Pagni (segretaria Generale Cgil Grosseto) e l’avvocato Luciano Giorgi (già senatore della Repubblica). Per spiegare perché dal loro punto di vista questa riforma è un pericolo."L’attacco all’indipendenza della magistratura: la separazione delle carriere non serve a rendere i processi più veloci o efficienti – scrivono in una nota –, né a garantire più sicurezza ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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