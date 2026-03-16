Oggi alle 16:00, il teatro Mastroianni di Pavia accoglie l’ultima rappresentazione della rassegna Piccoli argini, promossa dalla Compagnia In scena veritas. La manifestazione si svolge in via Piemonte e coinvolge il pubblico locale con uno spettacolo che fa parte di un ciclo di eventi dedicati a tematiche sociali. La rappresentazione conclude la programmazione di questa stagione.

Oggi, 16 marzo 2026, alle ore 16:00, il teatro Mastroianni in via Piemonte a Pavia ospita l’ultima rappresentazione della rassegna Piccoli argini, organizzata dalla Compagnia In scena veritas. Lo spettacolo in programma è Buon viaggio Volver!, una produzione della Compagnia Piovella Scalas diretta da Paola Scalas e interpretata da Barbara Piovella. La narrazione ruota attorno a Volver, una donna senza età che vive in una soffitta e sogna di partire ma viene bloccata dalle paure legate alla perdita del padre. Questa opera invita bambini e adulti a riflettere sul significato del viaggio, sul coraggio necessario per cambiare e sulla capacità di superare i propri timori attraverso la fantasia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia: Volver parte in viaggio per superare le paure

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C'è una città in Italia che aveva quasi lo stesso numero di torri medievali di San Gimignano. Non è famosa. Non appare nei tour operator. Non la citano i documentari sul Medioevo italiano. Si chiama Pavia. Tra l'XI e il XIII secolo, nel cuore della Lombardia, le f facebook