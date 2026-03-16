Pavia la pioggia gonfia il Ticino | divieto di transito sulla sponda sinistra del fiume

A Pavia, a causa della pioggia intensa, il livello del fiume Ticino si è alzato e ha causato il divieto di transito sulla sponda sinistra del fiume. La sospensione riguarda sia il traffico veicolare che quello pedonale, e si estende da viale Resistenza fino al confine del territorio comunale lungo la strada Sora. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza.

Pavia, 16 marzo 2026 – “Sospensione della circolazione veicolare e pedonale sulla sponda sinistra del fiume Ticino da viale Resistenza fino al limite del territorio comunale in strada Sora”. Lo prevede u n’ordinanza comunale firmata lunedì mattina, con decorrenza immediata, che resterà valida fino a quando non sarà cessata l’emergenza. A far scattare il provvedimento sono state le piogge dei giorni scorsi che, come monitorato dalla Battellieri Colombo, hanno fatto alzare notevolmente il livello del corso d’acqua causando alcuni allagamenti che, a titolo precauzionale, hanno convinto gli amministratori a imporre il divieto di passaggio per chi si sposta a piedi e in bicicletta utilizzando i sentieri della riva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, la pioggia gonfia il Ticino: divieto di transito sulla sponda sinistra del fiume Articoli correlati Lavori in corso lungo la Statale 16, divieto di transito in viale RomagnaL’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di importanti lavori infrastrutturali lungo la... Senio sotto la soglia arancione a Cotignola. Revocato il divieto transito in alcune strade a rischioE' passata la paura nel Ravennate dopo le piogge incessanti innescate dal ciclone di Natale.