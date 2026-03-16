Paul Thomas Anderson sbanca gli Oscar 6 statuette

Gli Oscar 2025 premiano il film di Paul Thomas Anderson, che ottiene sei statuette, tra cui quelle per miglior film e miglior regia. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di oltre 10.000 membri dell’Academy, che hanno votato il riconoscimento per il film intitolato Una battaglia dopo l’altra. Gli Oscar di quest’anno hanno visto protagonisti vari premi assegnati in diverse categorie.

Cinema "Una battaglia dopo l'altra" 'vince' la sfida con "Sinners". Miglior attore protagonista Michael B. Jordan, sconfitto Chalamet, film internazionale "Sentimental Value" Cinema "Una battaglia dopo l'altra" 'vince' la sfida con "Sinners". Miglior attore protagonista Michael B. Jordan, sconfitto Chalamet, film internazionale "Sentimental Value" Gli oltre 10 mila membri dell’Academy incoronano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson come miglior film del 2025 e miglior regia, con sei statuette. Si tratta del primo Oscar pr il regista di Magnolia, Licorice Pizza dopo 11 nomination delle passate edizioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Paul Thomas Anderson sbanca gli Oscar, 6 statuette Articoli correlati Oscar 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”: sei statuette al film di Paul Thomas AndersonOscar 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”: sei statuette al film di Paul Thomas Anderson La 98ª edizione degli Academy Awards incorona Una... Oscar 2026, notte di gloria per Paul Thomas Anderson: “Una battaglia dopo l’altra” domina con sei statuetteHollywood ama le rivincite e ogni tanto ne regala una di quelle che fanno rumore. Contenuti e approfondimenti su Paul Thomas Anderson Temi più discussi: Con Una battaglia dopo l'altra Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar; L'Oscar per la migliore regia va a Paul Thomas Anderson; Oscar 2026, ecco tutte le nomination: in pole Sinners e Una battaglia dopo l'altra. Una battaglia dopo l'altra è il miglior film, Paul Thomas Anderson: Mi avete fatto sudareSei Oscar conquistati, di cui personalmente da Paul Thomas Anderson, che finalmente stringe in mano l'agognata statuetta alla fine di una stagione dei ptemi trionfale. movieplayer.it Oscar 2026, cosa ci dice il trionfo di Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l’altraLeggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2026, cosa ci dice il trionfo di Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l’altra ... tg24.sky.it Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2026 MIGLIOR FILM: Una battaglia dopo l'altra MIGLIOR REGIA: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) MIGLIOR ATTORE: Michael B. Jordan (Sinners) MIGLIOR ATTRICE: Jessie Buckley (Hamnet) MIGLIOR S - facebook.com facebook Oscars: trionfa 'One Battle After Another' di Paul Thomas Anderson con 6 premi; 'Sinners', il film più candidato nella storia dell'Academy, si ferma a 4. Ecco cosa sapere sulla cerimonia di quest'anno. #Cinema x.com