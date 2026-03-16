Durante la notte degli Oscar 2026, la coppia formata dal regista Paul Thomas Anderson e dall’attrice Maya Rudolph ha attirato l’attenzione dei media. La coppia, che ha quattro figli, ha partecipato insieme alla cerimonia e si è fatta notare per aver portato a casa tre statuette per il film vincitore. La presenza dei due si è fatta notare tra i presenti al Dolby Theatre.

Anderson e Rudolph non sono sposati, ma hanno quattro figli insieme: Pearl, Lucille, Jack e Minnie. Quando Anderson ha vinto il Gotham Award per Una battaglia dopo l'altra alla fine dello scorso anno, ha colto l'occasione per dedicare parole cariche d'affetto alla sua compagna. «Il primo dicembre di 24 anni fa, ho incontrato una donna che mi ha reso un regista migliore», ha dichiarato. «Buon anniversario, Maya». Rudolph è una comica nota soprattutto per i suoi anni di militanza al Saturday Night Live. Proprio all'inizio di questa settimana, l'attrice ha annunciato che si unirà al cast dello spettacolo di Broadway Oh, Mary! nel ruolo della protagonista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paul Thomas Anderson e Maya Rudolph, insieme anche nella notte degli Oscar 2026: la coppia che Hollywood ama

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